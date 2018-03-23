Адвокат Корбана Богдан просит суд обязать ЦИК зарегистрировать его народным депутатом

Ходатайство будет рассматривать судья Владимир Келеберда, пока дата судебного заседания неизвестна.

Адвокат бывшего лидера политической партии «Украинское объединение патриотов» (УКРОП) Геннадия Корбана Андрей Богдан просит Окружной административный суд Киева обязать Центральную избирательную комиссию зарегистрировать его народным депутатом.

Об этом он сказал в комментарии корреспонденту УНИАН.

"В связи с тем, что меня сняли с регистрации на основании закона о "партийной диктатуре", который затем был отменен, признан неконституционным Конституционным судом Украины, я обратился в суд с требованием восстановить меня в списках, а поскольку на сегодняшний день как раз освободилось одно место в списке БПП, то зарегистрировать народным депутатом", - сообщил Богдан.

В этой связи он сказал, что просит, чтобы суд обязал ЦИК зарегистрировать его народным депутатом.

"А на время рассмотрения дела, чтобы не было так, что рассмотрение дела затягивается, а в то время регистрируют другого, - я подал ходатайство об обеспечении иска, в котором прошу суд, во-первых, запретить деятельность в качестве народных депутатов тем лицам, которые были избраны после моего исключения, а во-вторых, запретить Центральной избирательной комиссии регистрировать кого-либо народным депутатом до рассмотрения моего иска", - сказал адвокат.

Также он уточнил, что обратился в Киевский апелляционный административный суд, потому что, по его словам, именно этот суд должен рассматривать жалобы на действие или бездействие ЦИК.

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При этом Богдан сказал, что апелляционный административный суд отправил это дело в суд первой инстанции - в Окружной административный суд Киева.

По его словам, дата рассмотрения еще неизвестна.

"Я только знаю, что в реестре дело расписано на судью Келеберда (заместитель председателя Окружного административного суда г. Киева Владимир Келеберда - УНИАН)", - сказал Богдан.

Как сообщал УНИАН, 22 декабря 2017 года Конституционный суд Украины признал неконституционным положение закона Украины «О выборах народных депутатов Украины» об исключении кандидатов в народные депутаты из избирательного списка партии в общегосударственном многомандатном избирательном округе после установления результатов выборов.

25 марта 2016 года на внеочередном съезде "Блока Петра Порошенко «Солидарность» были исключены из избирательного списка партии 13 кандидатов в народные депутаты Украины.

В частности, из избирательного списка исключили таких кандидатов в депутаты, как Андрей Богдан (№74), Вячеслав Фридман (№99), Андрей Вовк (№91), Рустам Раупов (№100).

Справка УНИАН. Верховная Рада 16 февраля 2016 года приняла изменения в закон о выборах народных депутатов (относительно исключения кандидатов в народные депутаты из избирательного списка в многомандатном округе). Президент Петр Порошенко подписал этот закон 25 февраля.

Соответствующий закон (№3700) вводит возможность исключения кандидатов в народные депутаты из избирательных списков уже после объявления результатов голосования на основании решения съезда партии.