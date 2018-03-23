Адвокат Корбана Богдан просит суд обязать ЦИК зарегистрировать его народным депутатом

15:39, 23 марта 2018
Политика
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Богдан просит суд обязать ЦИК зарегистрировать его народным депутатом / фото УНИАН

Об этом он сказал в комментарии корреспонденту УНИАН.

"В связи с тем, что меня сняли с регистрации на основании закона о "партийной диктатуре", который затем был отменен, признан неконституционным Конституционным судом Украины, я обратился в суд с требованием восстановить меня в списках, а поскольку на сегодняшний день как раз освободилось одно место в списке БПП, то зарегистрировать народным депутатом", - сообщил Богдан.

В этой связи он сказал, что просит, чтобы суд обязал ЦИК зарегистрировать его народным депутатом.

"А на время рассмотрения дела, чтобы не было так, что рассмотрение дела затягивается, а в то время регистрируют другого, - я подал ходатайство об обеспечении иска, в котором прошу суд, во-первых, запретить деятельность в качестве народных депутатов тем лицам, которые были избраны после моего исключения, а во-вторых, запретить Центральной избирательной комиссии регистрировать кого-либо народным депутатом до рассмотрения моего иска", - сказал адвокат.

Также он уточнил, что обратился в Киевский апелляционный административный суд, потому что, по его словам, именно этот суд должен рассматривать жалобы на действие или бездействие ЦИК.

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При этом Богдан сказал, что апелляционный административный суд отправил это дело в суд первой инстанции - в Окружной административный суд Киева.

По его словам, дата рассмотрения еще неизвестна.

"Я только знаю, что в реестре дело расписано на судью Келеберда (заместитель председателя Окружного административного суда г. Киева Владимир Келеберда - УНИАН)", - сказал Богдан.

Как сообщал УНИАН, 22 декабря 2017 года Конституционный суд Украины признал неконституционным положение закона Украины «О выборах народных депутатов Украины» об исключении кандидатов в народные депутаты из избирательного списка партии в общегосударственном многомандатном избирательном округе после установления результатов выборов.

25 марта 2016 года на внеочередном съезде "Блока Петра Порошенко «Солидарность» были исключены из избирательного списка партии 13 кандидатов в народные депутаты Украины.

В частности, из избирательного списка исключили таких кандидатов в депутаты, как Андрей Богдан (№74), Вячеслав Фридман (№99), Андрей Вовк (№91), Рустам Раупов (№100).

Справка УНИАН. Верховная Рада 16 февраля 2016 года приняла изменения в закон о выборах народных депутатов (относительно исключения кандидатов в народные депутаты из избирательного списка в многомандатном округе). Президент Петр Порошенко подписал этот закон 25 февраля.

Соответствующий закон (№3700) вводит возможность исключения кандидатов в народные депутаты из избирательных списков уже после объявления результатов голосования на основании решения съезда партии.

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