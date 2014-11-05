Утром боевики возобновили атаки под Мариуполем

Кроме того, за минувшие сутки также замечена работа нескольких беспилотных летательных аппаратов, сообщили УНИАН в штабе обороны Мариуполя.

В общей сложности за вчерашний день боевики 4 раза нарушили минское соглашение.

Минометным и танковым обстрелам подверглись позиции украинской армии в пригородных населенных пунктах Мариуполя. В результате один боец погиб, один ранен.

Читайте такжеБоевики пытались разрушить новый переход через Северский Донец В некоторых случаях боевики вели обстрел из жилых кварталов населенных пунктов, используя запрещенные методы ведения боя, рассчитывая на то, что ответный огонь по ним не будет открыт.

Напомним, в зоне АТО отмечается резкая активизация войск РФ и боевиков, связанная с получением боеприпасов, доставленных на Донбасс с так называемыми «гуманитарными» конвоями из РФ. Самая сложная ситуация сохраняется в районе Дебальцево и Донецка.