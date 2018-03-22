Савченко проведет ночь в управлении СБУ: адвокат заявил о незаконном задержании

На вопрос, как сейчас чувствует себя Савченко, защитник нардепа ответил: «Держится очень хорошо».

Задержание народного депутата Украины Надежды Савченко было незаконным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам возле здания СБУ, где проходил допрос Савченко, заявил ее адвокат Виктор Чевгуз.

«Следует заметить, что задержание Савченко было незаконным в порядке ст. 208 пункт 1, который предусматривает, что лицо задерживают в том случае, если оно было задержано на месте совершения преступления или сразу непосредственно после него. Все вы знаете, что она была задержана в помещении Верховной Рады и никакого преступления там или после, она не совершала. Поэтому, конечно, мы с коллегой сразу написали, что задержание - незаконное», - подчеркнул он.

По словам адвоката, защита будет писать возражения и на удовлетворение ходатайства - арест.

«240 страниц приложений нам предоставили к их ходатайству. Будем с коллегой ночью работать, а завтра опровергать», - отметил Чевгуз.

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В свою очередь адвокат Дмитрий Бугай сообщил, что генеральный прокурор Юрий Луценко вручил подозрение Савченко лично ориентировочно в 14.30. На вопрос, как сейчас чувствует себя Савченко, Бугай ответил: «Держится очень хорошо». Он также отметил, что Савченко проведет ночь в помещении СБУ, где проходил ее допрос.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 марта, Верховная Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест.

Савченко инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), ч. 3 ст. 258 (террористический акт); ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

В Управлении Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области генпрокурор Юрий Луценко подписал и объявил Савченко подозрение.

По словам пресс-секретаря Генпрокуратуры Андрея Лысенко, скорее всего, заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию Савченко меры пресечения состоится 23 марта.

Как уточнила пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган, обвинение будет просить взять ее под стражу сроком на два месяца.

Савченко вручили копию ходатайства об избрании ей меры пресечения.

Судебное заседание, по словам адвоката Бугая, состоится в пятницу в Шевченковском районном суде ориентировочно в 9.00.