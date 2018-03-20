Фракция «БПП» призвала принять законопроекты, отменяющие е-декларирование для антикоррупционеров

Раде следует уже на этой пленарной неделе рассмотреть законопроекты №6675 и №6674, подчеркнул председатель фракции Артур Герасимов.

Председатель фракции «БПП» Артур Герасимов призывает принять законопроекты, которые отменяют обязательное электронное декларирование для членов общественных организаций.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании парламента.

Он напомнил, что в конце марта истекает срок подачи электронных деклараций.

«Парламенту следует поторопиться с отменой требований обязательного электронного декларирования для членов общественных организаций. Необходимо уже на этой пленарной неделе рассмотреть законопроекты №6675 и №6674, инициированные президентом Украины», - подчеркнул Герасимов.

Он добавил, что если не будут приняты эти законопроекты, то необходимо пролонгировать срок подачи электронных деклараций для представителей общественных организаций.

Как сообщал УНИАН, 23 марта 2017 года Верховная Рада приняла закон о внесении изменения в статью 3 Закона Украины «О предотвращении коррупции» (регистрационный номер 6172), которая освобождает военнослужащих рядового, сержантского, старшинского составов, младшего офицерского состава от представления е-деклараций, однако обязывает к этому представителей общественных объединений.

Принятие закона вызвало значительный общественный и международный резонанс, ряд представительств иностранных государств в Украине назвали «шагом назад» поправки в закон о е-декларировании.

27 марта президент Украины подписал этот закон. В тот же день глава государства провел встречу с общественными активистами по поводу нового закона о е-декларировании, на которой стороны договорились создать рабочую группу для наработки изменений в него.

Согласно заключению Венецианской комиссии, требования относительно электронных деклараций, которые подают общественные организации и активисты в сфере борьбы с коррупцией, должны быть полностью удалены из соответствующего закона или существенно сужены.

В АП заверили, что поправки в части е-декларирования будут соответствовать международным требованиям.