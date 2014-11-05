Боевики атаковали силы АТО под Березовым на Донетчине, ранен военный

"Под минометные обстрелы попали блокпосты, опорные и наблюдательные пункты, расположенные в районе Никишино, из стрелкового оружия обстреляли украинский подразделение в районе Чернухино. Ответным огнем огневые точки боевиков подавлялись. Наши действия заставляют террористов постоянно маневрировать и менять свои позиции", - говорится в сообщении пресс-центра АТО.

Также отмечается, что около полуночи боевики из ПТУРа обстреляли подразделение силовиков в районе населенного пункта Березовое Донецкой области. Результатом обстрела стало ранение военнослужащего, его направили в больницу.

Читайте такжеВоенный эксперт пояснил, для чего в "ДНР" и "ЛНР" объявляли "тотальную мобилизацию"Обстановка на Луганщине напряженная, действуют диверсионно-разведывательные группы боевиков, но обстрелов украинских сил не зафиксировано. Так же развиваются события в районе Мариуполя. В Донецком аэропорту силы АТО продолжают держать оборону, стратегический объект находится под их контролем, заверили в штабе.

Напомним, в зоне АТО отмечается резкая активизация войск РФ и боевиков, связанная с получением боеприпасов, доставленных на Донбасс с так называемыми «гуманитарными» конвоями из РФ. Самая сложная ситуация сохраняется в районе Дебальцево и Донецка.