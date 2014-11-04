К обсуждению Коалиционного соглашения пригласили радикалов Ляшко

Об этом заявил руководитель избирательного штаба партии «Блок Петра Порошенко», народный депутат Виталий Ковальчук, сообщается на сайте Блока Петра Порошенко.

«После обнародования текста коалиционного соглашения наша партия заявила, что все демократические партии Майдана могут присоединиться к обсуждению текста соглашения и наработке качественных реформ. Мы также заявили о том, что готовы видеть партнерами партии «Народный фронт», «Объединение «Самопомич», «Батькивщину» и Радикальную партию Ляшко», - заявил Ковальчук.

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По его словам, штаб партии уже получил письменные предложения от Радикальной партии относительно дополнений текста коалиционного соглашения.

«Соответственно к рабочей группы уже в четверг, когда состоится следующее заседание, присоединятся и представители от Радикальной партии», - добавил Ковальчук.