Ирина Луценко возглавила межфракционное объединение "Чужих детей не бывает"

Ирина Луценко стала руководителем нового объединения депутатов в парламенте.

В Верховной Раде Украины создано межфракционное депутатское объединение "Чужих детей не бывает".

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом в сессионном зале объявила первый заместитель председателя парламента Ирина Геращенко.

Она сообщила, что руководителем объединения избрана заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко.

Как сообщал УНИАН, ранее Луценко рассказала, зачем кнопкодавила, и призвала наказывать кнопкодавов.