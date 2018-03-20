"Кнопкодав-рецидивист" Яценко в ВР голосовал сразу за шестерых под крики "давай, Антон!" (видео)
Нардеп Антон Яценко из группы "Возрождение" сегодня во время заседания Верховной Рады голосовал сразу за шестерых своих коллег.
Читайте такжеРада наконец-то приняла повестку дня сессии
Об этом сообщил «Рух Честно» на своей странице в Twitter, обнародовав соответствующее видео.
«В кнопкодава-рецидивиста из «Возрождения» Яценко появились "болельщики" в Верховной Раде. Сегодня во время кнопкодавства за шестерых - ему в зале кричали "Антон! Давай, Антон!". Другие депутаты, в частности из «Народного фронта», видели нарушение, но просто сидели и смеялись», – говорится в сообщении.
На видео можно увидеть, как депутат во время голосования начинает давить на кнопки своих коллег под сопровождение выкриков «Антон, Антон!...давай, Антон!» и улыбки очевидцев нарушения.
В кнопкодава-рецидивиста с @Vidrodzhennia Яценко появились "болельщики" в @verkhovna_rada— ЧЕСТНО (@chesno_movement) 20 марта 2018 г.
Сегодня во время кнопкодавства за шестерых - ему в зале кричали "Антон! Давай, Антон!" Другие депутаты, в частности с @NarodnyiFront, видели нарушение, но просто сидели и смеялись. pic.twitter.com/sJErxPsRgf