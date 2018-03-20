"Кнопкодав-рецидивист" Яценко в ВР голосовал сразу за шестерых под крики "давай, Антон!" (видео)

15:21, 20 марта 2018
Политика
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Депутат голосовал сразу за шестерых / Скриншот видео "Рух Честно"

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Об этом сообщил «Рух Честно» на своей странице в Twitter, обнародовав соответствующее видео.

«В кнопкодава-рецидивиста из «Возрождения» Яценко появились "болельщики" в Верховной Раде. Сегодня во время кнопкодавства за шестерых - ему в зале кричали "Антон! Давай, Антон!". Другие депутаты, в частности из «Народного фронта», видели нарушение, но просто сидели и смеялись», – говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, как депутат во время голосования начинает давить на кнопки своих коллег под сопровождение выкриков «Антон, Антон!...давай, Антон!» и улыбки очевидцев нарушения.

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Теги: #Рада#кнопкодавство в Раде