РосСМИ рассказали об участках, где Путин набрал меньше половины голосов

18 марта, в день годовщины аннексии Крыма, «голосование» на выборах президента РФ проходило, в том числе, и на территории временно оккупированного украинского полуострова.

На 306 участках президент России Владимир Путин набрал меньше половины голосов.

Как сообщает российское издание «Медуза», среди участков, где за Путина проголосовали меньше половины избирателей, многие находятся на Дальнем Востоке — на Камчатке, Сахалине, в Приморском и Хабаровском краях.

«Но в этом списке есть и другие регионы — например, из 40 избирателей, голосовавших на одном из участков Веденского района Чечни, Путина выбрали только 10 человек, а Грудинина — 11. В Амстердаме действующий президент набрал 49,12% голосов», – сообщает издание.

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Как известно, президентские выборы в РФ состоялись 18 марта, в ходе которых президент РФ Владимир Путин был переизбран на четвертый срок.

Как сообщал УНИАН, 18 марта, в день годовщины незаконной аннексии Крыма, «голосование» на выборах президента РФ проходило, в том числе, и на территории временно оккупированного украинского полуострова.

Президент Петр Порошенко заявил, что «выборы» президента РФ в оккупированном Крыму стали очередным грубым нарушением Россией международного права, и призвал международных партнеров ужесточить санкционное давление на Кремль.

Список из 140 человек, причастных к организации и проведению незаконных выборов в Крыму, уже передан главам МИД стран - членов Европейского Союза.