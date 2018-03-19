РосСМИ рассказали об участках, где Путин набрал меньше половины голосов

19:55, 19 марта 2018
Политика
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Владимир Путин / REUTERS

Как сообщает российское издание «Медуза», среди участков, где за Путина проголосовали меньше половины избирателей, многие находятся на Дальнем Востоке — на Камчатке, Сахалине, в Приморском и Хабаровском краях.

«Но в этом списке есть и другие регионы — например, из 40 избирателей, голосовавших на одном из участков Веденского района Чечни, Путина выбрали только 10 человек, а Грудинина — 11. В Амстердаме действующий президент набрал 49,12% голосов», – сообщает издание.

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Как известно, президентские выборы в РФ состоялись 18 марта, в ходе которых президент РФ Владимир Путин был переизбран на четвертый срок.

Как сообщал УНИАН, 18 марта, в день годовщины незаконной аннексии Крыма, «голосование» на выборах президента РФ проходило, в том числе, и на территории временно оккупированного украинского полуострова.

Президент Петр Порошенко заявил, что «выборы» президента РФ в оккупированном Крыму стали очередным грубым нарушением Россией международного права, и призвал международных партнеров ужесточить санкционное давление на Кремль.

Список из 140 человек, причастных к организации и проведению незаконных выборов в Крыму, уже передан главам МИД стран - членов Европейского Союза.

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Новость в сюжете: Выборы Путина
Теги: #Россия#выборы президента РФ