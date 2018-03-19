В ВР предложили создать объединенную проектную команду Украина-НАТО

Украина тяготеет, в отличие от НАТО, к подходам централизованного управления.

В Верховной Раде состоялась встреча с делегацией штаб-квартиры НАТО, в ходе которой стороны обсудили создание объединенной проектной команды Украина-НАТО.

Как сообщает на странице в Facebook народный депутат Ирина Фриз, в ходе встречи участники ознакомились с проводимой на сегодняшний день работой проекта целевого трастового фонда Украина-НАТО С4, а также "обсудили актуальные вопросы С2/C4ISR/JISR".

Читайте такжеПентагон выделил миллионы на улучшение военной ИТ-инфраструктуры в Украине

"В ходе представленных презентаций имели возможность рассмотреть перечень дальнейших мероприятий для Украины по развитию потенциала и поддержке со стороны Трастового фонда С4", - говорится в сообщении.

По словам Фриз, почти все выступавшие представители штаб-квартиры НАТО отмечали высокий интеллектуальный потенциал украинских военнослужащих и наши возможности.

"Вместе с тем, одной из обобщающих проблем для дальнейшего перехода на C2/C4ISR нашего сектора безопасности и обороны является отсутствие четкой межведомственной координации и ограниченный обмен информацией. Также влияет на это то, что Украина тяготеет, в отличие от НАТО, к подходам централизованного управления, что ограничивает использование наших возможностей в полном объеме и соответственно тормозит процессы развития обновленных структур", - сообщила народный депутат.

Фриз убеждена в необходимости создания "объединенной проектной команды Украина-НАТО для украинской разработки концепции операций C4ISR для улучшения управления информацией и разведывательными данными при принятии решений как на оперативном, так и на тактическом уровнях (управление единой картиной ситуационной осведомленности)".

Читайте такжеУкраине для полного членства в НАТО необходимо завершить немало реформ - нардеп

Формирование объединенной команды сейчас находится на завершающем этапе с украинской стороны, отмечает Фриз. Учитывая необходимость повышения эффективности ее действий, а также в рамках осуществления демократического гражданского контроля, украинская сторона предложила "привлечь представителей депутатского корпуса" к работе объединенной проектной команды Украина-НАТО, и обмена информацией "относительно поэтапных шагов по написанию концепции операций внутреннего украинского C4ISR".

Справка. Военное управление (НАТО) - система средств и возможностей военных начальников (командиров) осуществлять управление войсками (силами).

C4ISR (управление, контроль, связь, ИТ (компьютеры, разведка, наблюдение, инструментальная разведка), в США.

C2/C&C (управление и контроль).

JISR (Joint Intelligence, Surveillance and Reconnaissanc). JISR является сложной системой раннего предупреждения конфликтов. Основной задачей этой системы является отслеживание социального климата и выявления потенциальных ситуаций, которые могут трансформироваться в конфликт.