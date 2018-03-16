Савченко назвала номер своего телефона

Нардеп предложила украинцам обращаться к ней за помощью.

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко дала номер своего мобильного телефона.

Об этом Савченко сообщила журналистам в кулуарах ВР, передает "112 Украина". «Мой телефон +38 066-421-92-41. Каждый украинец может позвонить на него со своей просьбой... Мне звонят даже в 2, и в 3 часа ночи», - сказала Савченко.

Ранее сообщалось, что Народного депутата України Надежду Савченко внесли в базу сайта "Миротворец".

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15 марта Верховная Рада исключила Савченко из состава Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны. Кроме того, генпрокурор Юрий Луценко внес в парламент представление о привлечении к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. По словам Луценко, следователи имеют «неопровержимые доказательства» того, что Савченко лично планировала и давала указания относительно совершения теракта в сессионном зале ВР.