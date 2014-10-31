59-му окружкому на Донетчине не дают переехать в Киев

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре совместной мониторинговой кампании Донецкой областной организации Комитета избирателей Украины и Гражданской сети ОПОРА, со ссылкой на своих наблюдателей.

В сообщении отметили, что 30 октября ЦИК обнародовала решение, согласно которому в ОИК №59 заменены три члена комиссии, в том числе председатель. Вместе с этим, члены окружкома фактически бойкотируют это решение, отказываясь проводить заседания, на котором новые члены комиссии должны принять присягу, после чего они вступят в свои полномочия.

«Члены комиссии решили завершить непрерывное заседание в Киеве, потому что на них постоянно осуществляется психологическое давление со стороны отдельных политических сил, в частности, официальные наблюдатели от одного из кандидатов постоянно вмешиваются в работу комиссии, предлагают свои решения. Есть даже факты физического вмешательства в работу членов комиссии», - сообщили в пресс-центре.

Несмотря на принятое решение, силовики, которые находятся в здании окружкома, не позволяют членам комиссии покидать помещение вместе с документацией ОИК. «В здании сейчас находятся бойцы сводного отряда донецкой милиции. Они не возражают, чтобы члены комиссии покидали помещение окружкома, но не позволяют забирать документацию, с которой нужно ехать в Киев», - объяснили наблюдатели.

По их информации, члены комиссии сообщили в ЦИК о решении перенести место заседания и ее представитель дал на это разрешение. «По словам членов ОИК, разрешение на переезд дал член ЦИК Николай Гармаш», - уточнили наблюдатели.

Читайте такжеЦИК обработала 99,72% электронных протоколов Однако данная окружная избирательная комиссия до сих пор находится в пгт Великая Новоселка.

В сообщении напомнили, что 59-й избирательный округ – один из проблемных в Донецкой области. Наблюдатели здесь зафиксировали значительное количество нарушений, в том числе вброс бюллетеней и манипуляции с явкой избирателей. К работе окружной комиссии неоднократно привлекались силовики.

Согласно данным, представленным на официальном сайте Центральной избирательной комиссии, на данный момент по округу №59 обработано 74,77% протоколов участковых избирательных комиссий.