Нардеп: Савченко завербовали в российском заключении (видео)

Парламентарий Иван Винник посоветовал Надежде Савченко обратиться к психиатру.

Герой Украины Надежда Савченко была завербована российскими спецслужбами во время ее пребывания в российской тюрьме, убежден секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник.

«Я глубоко убежден в том, что Надежда Савченко была завербована, когда была в тюрьме в Российской Федерации, потому что, например, не вернули же Украине Сенцова до сих пор. Наверное, Сенцов не сломался, а к Надежде был найден подход, ее вернули», - заявил парламентарий в эфире ток-шоу «Право на владу», сообщает "ТСН".

Он также пообещал Савченко, что оценку ее деятельности будет давать суд.

«Если правда то, что сейчас говорят СМИ по поводу состава преступления, сущности, фабулы того, почему вы потенциально получите подозрение в следующий четверг, то возможно, лучшим адвокатом будет вам даже психиатр, на мой взгляд. Потому что массовые убийства, если это действительно подтвердится, если это была ваша идея. На мой взгляд, кроме адвоката, надо обратиться к врачу», - отметил Винник.

Савченко, отвечая на вопрос депутата, заявила, что Путин решил вернуть ее, потому что у него не было выбора.

«У Путина не было выбора. Он бы меня вернул. Живой, или мертвой», - указала она.

Напомним, как заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, следствие имеет неопровержимые доказательства, что Надежда Савченко лично давала указания относительно подготовки теракта в парламенте.

“У следствия есть неопровержимые доказательства того, что Надежда Савченко — народный депутат Украины — лично планировала..., лично давала указания о том, как провести террористический акт здесь, в этом зале, уничтожив боевыми гранатами две ложи — правительственную и должностную, минометами обрушив купол Верховной Рады и автоматами добивая тех, кто выживет”, - заявил генпрокурор.