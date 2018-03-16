Рубан общался с подозреваемым в катастрофе MH17 над Донбассом - журналист (видео)

Переговорщик говорил журналисту, что опасается мести россиян.

Глава Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан общался с одним из подозреваемых в катастрофе самолета рейса MH17 - Сергеем Дубинским с позывным "Хмурый".

Об этом в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" рассказал российский журналист Павел Каныгин, который знаком с Рубаном с 2014 года, передает ТСН.

"Он общался с "Хмурым" и другими людьми, которые играли свою роль в вооруженных событиях, в том числе в збитии "Боинга", поэтому, конечно, надо Рубану обо всем рассказать [следствию по катастрофе MH17]", - сказал он.

Журналист говорит, что задавал вопрос Рубану о MH17, но тот уклонился от разговора.

"Он сказал, что не снесет головы и ему очень страшно", - сказал Каныгин.

Как сообщал УНИАН, 8 марта на КПВВ на линии разграничения правоохранители задержали руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Рубана с арсеналом оружия, скрытым в мебели.

Рубана подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.14 (подготовка к преступлению), ч.3 ст.258 (террористический акт) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Рубан отверг все предъявленные ему обвинения и заявил, что не знал о наличии в автомобиле оружия. Суд избрал Рубану меру пресечения в виде заключения под стражу на 60 суток.

Глава СБУ Грицак заявил, что Службе безопасности удалось предотвратить масштабные теракты, которые должны были быть совершены в ближайшее время в Киеве и других городах. По словам Грицака, Рубан вместе с главарями «ДНР» готовил теракты в центре Киева, злоумышленники планировали обстрелять из минометов дома.