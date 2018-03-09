"Продолжение следует": Тука назвал задержание "пешки" Рубана лишь началом операции спецслужб

Георгий Тука считает, что задержанный накануне Владимир Рубан - это "марионетка, которой управляют другие".

Задержанный руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан является пешкой в преступной организации.

Об этом заявил в эфире "5 канала" заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины Георгий Тука.

"Я не сомневаюсь в том, что Рубан – это пешка. Медийный персонаж – не более того. Вот просто созданное медийное лицо человека. А сам по себе этот человек ноль полный. Это как марионетка, которой управляют другие. Хочу верить в то, что за те месяцы, пока длилась эта спецоперация, отслежены все его связи и вертикальные, и горизонтальные. И я имею определенные обоснованные надежды, что это лишь начало операции. Продолжение следует. И можно только представить, в каком состоянии находится все это кодло", – сказал Тука.

Читайте также"Тысячи погибших, собирались расстрелять центр Киева": в СБУ рассказали подробности планируемого теракта с участием Рубана

На вопрос ведущего, насколько много может Владимир Рубан знать, Тука сказал: "Это зависит от того, какие у него были связи. Я этого не знаю. Он 100% знал, потому что он вез не для себя для личного использования. И я никогда не поверю, что он сам пытался совершить такие террористические акты. Это действовала группа людей и не просто террористы, как мы их себе представляем. Там есть и политическое крыло, политическая группировка, потому что все эти дальнейшие действия они должны были быть кем-то управляемые, должны были привести к каким-управляемым последствиям. Разрабатываются обычно определенные сценарии поведения общества, как надо правильно подводить общество к тем или иным реакциям".

Как сообщал УНИАН, 8 марта на КПВВ на линии разграничения правоохранители задержали руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Рубана с арсеналом оружия, скрытого в мебели.

Рубана подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению), ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украина.

Рубан отверг все предъявленные ему обвинения и заявил, что не знал о наличии в автомобиле оружия. Суд избрал Рубану меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 60 суток.

Сегодня председатель СБУ Грицак заявил, что Службе безопасности удалось предотвратить масштабные теракты, которые должны были быть совершены в ближайшее время в Киеве и других городах.

По словам Грицака, Рубан вместе с главарями «ДНР» готовил теракты в центре Киева, злоумышленники планировали обстрелять из минометов дома.