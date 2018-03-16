США в ООН: Россия начала конфликт в Украине, а теперь она должна его завершить

Несмотря на то, что Россия отрицает присутствие своих военных на Донбассе, были задокументированные факты присутствия российских военных там.

Россия должна предпринять необходимые меры для завершения конфликта в Украине, до тех пор санкции будут сохранены.

Об этом заявила представитель США в ООН Келли Керри на заседании Совета безопасности ООН по ситуации в оккупированном Крыму, передает 112.ua.

"Россия несет ответственность за нападение на двух людей в Великобритании с использованием военного нервно-паралитического вещества, незаконные опасные дистабилизирующие действия России в Украине, в Сирии и в других странах нельзя отделить от тревожных событий в Украине. Мы по прежнему поддерживаем суверенитет Украины. Санкции в ответ на действия в Украине будут продолжены пока Россия не вернет полный контроль над полуостровом Украине. Россия начала конфликт в Украине, а теперь она должна совершить все чтобы его завершить", - заявила она.

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Она также отметила, что несмотря на то, что Россия отрицает присутствие своих военных на Донбассе, были задокументированные факты присутствия российских военных там. "Нет сомнений что Россия там присутствует, нет сомнений какие у них намерения. Конфликт продолжает разгораться", - добавила она.

Представитель США также отметила, что инициатива с миротворцами на Донбассе должна быть поддержана Россией в Совбезе ООН для того чтобы такая инициатива заработала. "Пока США продолжат оказывать давление на Москву, чтобы она вывела свои войска и вооружения из Украины, до тех пор пока Россия не покажет, что готова предпринять какие-то шаги для урегулирования кризиса нет смысла обсуждать даже малейшее послабление санкции", - подчеркнула К.Керри.

Напомним, заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль 15 марта на специальном заседании Совета безопасности ООН по ситуации в Крыму заявила, что санкции в отношении России должны быть усилены.

15 марта Совет безопасности ООН проводит заседание по ситуации в оккупированном Крыму в формате Арриа. Этот формат предполагает участие не только членов совбеза, но и других государств, представителей гражданского общества.