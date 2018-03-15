Советский диссидент: даже если Путин внезапно исчезнет, в РФ есть и "более ястребиные фигуры"

Не Путин создал такую Россию – это Россия востребовала на трон такого, как Путин, считает диссидент еврейского происхождения Иосиф Зисельс.

Даже если вдруг президент России Владимир Путин внезапно исчезнет, в РФ есть и «более ястребиные фигуры».

Такое мнение выразил глава Ассоциации еврейских организаций и общин Украины Иосиф Зисельс, отвечая на вопрос журнала «Новое время страны» о предстоящих в России выборах президента.

Бывший диссидент отметил, что ему предстоящие выборы в РФ неинтересны, потому что там результат заведомо предрешен.

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«Даже если бы Путин внезапно исчез, там есть и более ястребиные фигуры. Думать, что лидер России определяет повестку дня – заблуждение. Не Путин создал такую Россию – это Россия востребовала на трон такого, как Путин. Поэтому не считаю путина дьяволом, который правит хорошей, доброй страной. И даже, если происходит какое-то временное отклонение, как было во времена Ельцина, потом все снова становится на свои места», – считает Зисельс.

Он подчеркнул, что современная Россия хочет быть имперской и ей важно, чтобы ее боялся весь мир.

«Она хочет граничить только сама с собой. И эта страна не изменится, пока не потерпит какое-то жестокое поражение, как в свое время Германия и Япония. Только подобное потрясение может изменить как саму форму страны, так и ее идентичность. Но поскольку сейчас нет фактов, которые привели бы Россию на грань такого жестокого поражения, то я много лет не рассчитываю на позитивные изменения в этой стране. Главное, чтобы она не лезла к нам и другим. Увы, это неизбежно. Постоянная агрессия — это закон развития имперской системы», – резюмировал он.

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