В детских садах Крыма рядом с игрушками стоят портреты Путина (фото)

Об этом сообщила в Facebook жительница Симферополя Анжела Старовойтова, пришедшая "к племяннице на утренник".

"Была на утреннике у племяшки в детском саду. Краткая беседа с нянечкой. Я: Вы учите детей поклоняться идолу? Н: Кто вам сказал, что он - идол? Я: Это личное желание воспитателя группы или приказ? Н: Личное желание. Не знаю. У нас так во всех группах садика", - написала Старовойтова.

Читайте такжеТолько 27% жителей оккупированного Симферополя считают себя гражданами РоссииЗапись подтверждается выложенными фото из садика.

Напомним, ранее "уполномоченный по правам человека" Крыма Людмила Лубина по итогам проверки дошкольных учреждений Симферополя заявила о том, что в детских садах Симферополя сложилась критическая ситуация с питанием - дети недоедают.

Кроме того, плату за детское питание подняли в семь раз - до около 40 гривень в день.