В Донецке - спокойно, бригады водоканала проводят ремонтно-восстановительные работы

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого городского совета, водоснабжение в городе осуществляется стабильно.

Диспетчерская служба КП «Донецкгорводоканал» отмечает значительное увеличение заявок об аварийных ситуациях, поступающих от жителей. Так, 31 октября зарегистрировано 83 заявки. Аварийные бригады водоканала уже приступили к ремонтно-восстановительным работам. В частности, уже ведутся работы по улице Ходаковского, в поселке Шахты им. Абакумова, по улице Рослого и других.

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Согласно сообщению горсовета, коммунальные службы обеспечивают стабильную жизнедеятельность города.