В Донецке - спокойно, бригады водоканала проводят ремонтно-восстановительные работы
16:06, 31 октября 2014Политика
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В Донецке в настоящее время сохраняется спокойная обстановка, бригады водоканала проводят ремонтно-восстановительные работы.
REUTERS
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого городского совета, водоснабжение в городе осуществляется стабильно.
Диспетчерская служба КП «Донецкгорводоканал» отмечает значительное увеличение заявок об аварийных ситуациях, поступающих от жителей. Так, 31 октября зарегистрировано 83 заявки. Аварийные бригады водоканала уже приступили к ремонтно-восстановительным работам. В частности, уже ведутся работы по улице Ходаковского, в поселке Шахты им. Абакумова, по улице Рослого и других.
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Согласно сообщению горсовета, коммунальные службы обеспечивают стабильную жизнедеятельность города.
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