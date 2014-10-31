В США назвали активность российских самолетов репетицией ядерного удара

Новообретенная дерзость России возрождает традиции холодной войны на современном уровне: ныне Кремль не только пугает Европу рейдами бомбардировщиков близ ее границ, но и показывает Вашингтону свой чрезвычайно высокий киберпотенциал, пишут СМИ. И это не хакеры-"налетчики", подчеркивают эксперты, - Россия использует кибератаки для достижения важных политических целей, сообщает Инопресса.

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"Возможно, российские бомбардировщики проводят репетиции ядерного удара над Атлантическим океаном и Северным морем, полагают действующие и отставные офицеры ВВС США. "Начиная с 28 октября система обороны НАТО обнаружила и проследила движение четырех групп российских боевых самолетов над Балтийским и Северным морями, Атлантическим океаном и Черным морем", - говорится в статье The Daily Beast. В частности, 29 октября это была группа из четырех стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и четырех самолетов-заправщиков Ил-78.

"Гигантский турбовинтовой Ту-95 является платформой для пуска стратегической авиационной крылатой ракеты с ядерной боеголовкой Х-55 производства МКБ "Радуга" с дальностью полета в 1600 миль", - поясняет корреспондент. По мнению некоторых военных, с которыми он побеседовал, не исключено, что бомбардировщики Ту-95 направлялись к конкретным точкам пуска ядерных ракет.

"Конечно, это возможно", - заявил генерал-лейтенант ВВС США Дэвид Дептула, влиятельный бывший глава военно-воздушной разведки. Он допускает, что в ближайшие два года Путин "пойдет на более агрессивный шаг в Восточной Европе и воспользуется ядерной угрозой для сдерживания ответа НАТО".

Напротив, аналитик Ребекка Грант, глава исследовательского цента IRIS Independent Research в Вашингтоне, сказала автору, что недавняя демонстрация российской воздушной мощи являлась просто очередной провокацией в длинной череде аналогичных враждебных действий.

Полеты российских бомбардировщиков говорят об усилиях России вновь утвердиться в европейском воздушном пространстве, заявил газете высокопоставленный американской военный. "Кажется, у нее это получается (...) Наши союзники по НАТО вынуждены были ответить на российские вторжения. По-моему, это дестабилизирует ситуацию".