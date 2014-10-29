В партиях пока не обсуждали кандидатуру Яценюка на пост премьера – Гройсман

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал один из лидеров партии “Блок Петра Порошенко”, вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Владимир Гройсман.

Отвечая на вопрос УНИАН по поводу того, есть договоренности между будущими членами коалиции относительно поддержки кандидатуры Яценюка на должность премьер-министра Украины, Гройсман сказал: “На сегодня такой дискуссии между нами не было, но она соответственно будет. И я хотел бы подчеркнуть одну вещь, что очень важно, что мы будем делать, вторая позиция - кто это будет делать и тот, кто будет это делать, должен взять на себя публичные обязательства ежемесячные о том, какой результат будет от деятельности коалиционного правительства, который будет сформирован в результате формирования коалиции”.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 октября, Яценюк заявил, что считает очевидным переназначение его на должность председателя правительства при формировании коалиции на основе предложений партии "Народный фронт".

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"Согласно европейской практике, партия, которая получила первое место на выборах, обязана начать процесс формирования коалиции. Я объявил о принципах формирования коалиции. Если коалиция будет сформирована на следующих принципах, то объективно, что лидер партии возглавляет правительство", - пояснил премьер.

По словам Яценюка, если коалиция будет основана на других принципах, то ответственность на себя должна будет взять и политическая сила, которая их предложила, и тогда в Украине будет другой премьер.

По состоянию на 12.50 ЦИК обработала 98,53% электронных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на внеочередных парламентских выборах.

Согласно информации на сайте ЦИК, 5% барьер преодолевают 6 партий. "Народный фронт" набирает 22,17% голосов избирателей, партия “Блок Петра Порошенко” - 21,82%, объединения “Самопомич” - 11,01%, “Оппозиционный блок” - 9,37%, Радикальная партия - 7,44%, “Батькивщина” - 5,68%.