Порошенко обсудил с новым Главой Европейской Комиссии ситуацию в Украине

Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с Жан-Клодом Юнкером, который с 1 ноября начинает выполнение обязанностей Председателя Европейской Комиссии. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается в сообщении, Юнкер поздравил президента с демократическим проведением парламентских выборов и выразил надежду, что вскоре в Украине будет сформировано новое правительство.

Президент поблагодарил за высокую оценку выборов и отметил, что украинцы прошли сложное испытание на демократию, проведя свободные и прозрачные выборы в тяжелых условиях, в которых оказалась страна.

Глава государства выразил надежду на дальнейшее развитие отношений Украины с Европейским Союзом, в частности, эффективную имплементацию Соглашения об Ассоциации.

Собеседники также обсудили ситуацию на Донбассе. Порошенко сообщил, что несоблюдение боевиками двустороннего режима прекращения огня и намерение провести нелегитимные выборы 2 ноября разрушают Минские договоренности о мирном урегулировании.

Кроме этого, Порошенко и Юнкер коснулись вопроса макрофинансовой помощи Евросоюза для Украины. В частности, Порошенко отметил, что Украина ожидает поступления двух траншей на общую сумму 760 миллионов евро до конца года, осознавая, что для этого необходимо создать действенное Правительство, которое обеспечит прозрачное использование этих средств.

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Также собеседники обсудили ход трехсторонних газовых консультаций, которые сегодня происходят в Брюсселе, и отметили необходимость внедрения финансовых механизмов для налаживания бесперебойных поставок российского газа в Украину и обеспечения европейской энергетической безопасности.

Порошенко пригласил Юнкера осуществить свой первый визит в качестве Председателя Европейской Комиссии в Украину, подчеркивается в сообщении.