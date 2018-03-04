В Днепре и Харькове оставили "каникулы": "Не пойдем на поводу в идиотов"

Как сообщалось, с понедельника, 5 марта, все учебные заведения могут возобновить работу в обычном режиме.

В Днепре занятия в школах возобновятся 12 марта.

Об этом заявил мэр города Борис Филатов на своей странице в Facebook.

"Дорогие дети, не нервничайте. Будут вам каникулы. Теперь скажите спасибо уже дяде Боре. Ничего мы менять не будем. Занятия в школах возобновляются только 12 марта", - отметил он.

"У кого, кого, а в идиотов мы на поводу ходить не будем", - добавил мэр Днепра.

Он отметил, что приказ Минобразования о возобновлении занятий поступил в мэрию в 16:52 субботы.

"Никто, ни одна душа в министерствах, не подумала о том, что родители переколотили бабушек и дедушек, взяли отгулы, кто-то уехал, кто приехал, все поменяли планы", - возмутился Филатов.

В свою очередь харьковский городской голова Геннадий Кернес принял решение, что занятия в общеобразовательных и профессионально-технических учебных заведениях города возобновятся 12 марта, как и было решено ранее.

По данным Департамента науки и образования ХОГА, это объясняется плохими погодными условиями и низким температурным режимом в учреждениях образования (их необходимо прогреть), а также тем, что много студентов и школьников уже успели разъехаться.

"Принято решение не прерывать объявленные накануне каникулы для школьников, учеников профессионально-технических учебных заведений и студентов", - заявили в ведомстве.

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Как известно, 2 марта в связи с нехваткой газа в стране Министерство образования и науки рекомендовало всем учебным заведениям приостановить работу с 2 до 7 марта включительно, с учетом выходных (8-11 число) составляет 9 дней подряд.

Львов, Николаевская и Закарпатская области отказались "прикрутить газ" в школах.

Утром 3 марта президент Петр Порошенко заявил, что критическая ситуация с газоснабжением преодолена, ситуация с газообеспечением стабилизировалась, весь дефицит газа полностью покрыто.

После этого пресс-служба МОН со ссылкой на решение кризисного комитета Минэнергетики и угольной промышленности Украины сообщила, что с понедельника, 5 марта, все учебные заведения могут возобновить работу в обычном режиме.

В МОН обратили внимание на то, что непосредственное решение о приостановлении или возобновлении работы вузов принимает само учреждение в пределах собственной автономии.

"Соответствующие решения также должны принять и органы местного самоуправления, к сфере управления которых принадлежат другие учреждения образования", - уточнили в министерстве.