Военный эксперт назвал наиболее "горячие" точки зоны АТО

08:09, 30 октября 2014
Политика
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Войска армии РФ и боевиков продолжают активные боевые действия на Донбассе. 

REUTERS

Как пишет в Facebook руководитель Центра военно-политических исследований "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук, за минувшие сутки зафиксированы более 40 обстрелов.

По словам Тымчука, «проблемным» Донецкому и Дебальцевскому направлениям, обстрелянным соответственно 14 и 16 раз, добавилось и Луганское направление – здесь за минувшие сутки позиции сил АТО атакованы 8 раз.

Читайте такжеРоссия заявляет о полноценной системе ПВО в КрымуКроме того, самыми «горячими» точками военный эксперт назвал следующие позиции: блок-пост возле н.п. Крымское (7 обстрелов), позиции силовиков вблизи н.п. Славное (5 огневых ударов) и опорные пункты и блок-посты в н.п. Новомихайловка, Дебальцево и Майорск (обстреляны по 4 раза).

Как сообщал УНИАН, по предварительным данным пресс-центра АТО, за минувшую ночь в зоне боевых действий на Донбассе среди украинских военных есть раненые.

Украинский доброволец из Правого Сектора Валерий Чудновский ведет бой на окраине Донецкого Аэропорта.
Украинский доброволец из Правого Сектора Валерий Чудновский ведет бой на окраине Донецкого Аэропорта. /  © facebook.com/sergei.loiko
На взлетной полосе Донецкого Аэропорта.
На взлетной полосе Донецкого Аэропорта. /  © facebook.com/sergei.loiko
Украинские десантники разгружают транспорт в Донецком Аэропорту.
Украинские десантники разгружают транспорт в Донецком Аэропорту.  /  © facebook.com/sergei.loiko
Внутри Нового Терминала Донецкого Аэропорта.
Внутри Нового Терминала Донецкого Аэропорта.  /  © facebook.com/sergei.loiko
Украинские танкисты обсуждают операцию по доставке грузов в осажденный Донецкий Аэропот.
Украинские танкисты обсуждают операцию по доставке грузов в осажденный Донецкий Аэропот.  /  © facebook.com/sergei.loiko
Во время боя в Донецком Аэропорту.
Во время боя в Донецком Аэропорту.  /  © facebook.com/sergei.loiko
Бой в Новом Терминале Донецкого Аэропорта
Бой в Новом Терминале Донецкого Аэропорта /  © facebook.com/sergei.loiko
Разгрузка транспорта в Донецком Аэропорту.
Разгрузка транспорта в Донецком Аэропорту.  /  © facebook.com/sergei.loiko
Короткий отдых украинского солдата между боями в Старом Терминале Донецкого Аэропорта.
Короткий отдых украинского солдата между боями в Старом Терминале Донецкого Аэропорта. /  © facebook.com/sergei.loiko
Украинский солдат кричит что-то в люк бронетранспортера во время боя в Донецком Аэропорту.
Украинский солдат кричит что-то в люк бронетранспортера во время боя в Донецком Аэропорту. /  © facebook.com/sergei.loiko
''Сережа! Пи--ец! Это точно НАША мина летит!''
"Сережа! Пи--ец! Это точно НАША мина летит!" /  © facebook.com/sergei.loiko
Перекус между боями в Старом Терминале Донецкого Аэропорта.
Перекус между боями в Старом Терминале Донецкого Аэропорта. /  © facebook.com/sergei.loiko
Вышку контролирует украинская армия.
Вышку контролирует украинская армия. /  © facebook.com/sergei.loiko
Минирование опасного участка в Старом Терминале Донецкого Аэропорта
Минирование опасного участка в Старом Терминале Донецкого Аэропорта /  © facebook.com/sergei.loiko
Бой в Старом Терминале Донецкого Аэропорта.
Бой в Старом Терминале Донецкого Аэропорта. /  © facebook.com/sergei.loiko
Украинские десантники в редкие минуты отдыха в Донецком Аэропорту.
Украинские десантники в редкие минуты отдыха в Донецком Аэропорту. /  © facebook.com/sergei.loiko
Разгрузка бронеколонны под огнем в Новом Терминале Донецкого Аэропорта.
Разгрузка бронеколонны под огнем в Новом Терминале Донецкого Аэропорта. /  © facebook.com/sergei.loiko
Cлавик и Миша под огнем противника готовят останки сгоревшенго танкиста к отправке домой из Донецкого Аэропорта.
Cлавик и Миша под огнем противника готовят останки сгоревшенго танкиста к отправке домой из Донецкого Аэропорта. /  © facebook.com/sergei.loiko
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