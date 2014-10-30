Военный эксперт назвал наиболее "горячие" точки зоны АТО

Как пишет в Facebook руководитель Центра военно-политических исследований "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук, за минувшие сутки зафиксированы более 40 обстрелов.

По словам Тымчука, «проблемным» Донецкому и Дебальцевскому направлениям, обстрелянным соответственно 14 и 16 раз, добавилось и Луганское направление – здесь за минувшие сутки позиции сил АТО атакованы 8 раз.

Читайте такжеРоссия заявляет о полноценной системе ПВО в КрымуКроме того, самыми «горячими» точками военный эксперт назвал следующие позиции: блок-пост возле н.п. Крымское (7 обстрелов), позиции силовиков вблизи н.п. Славное (5 огневых ударов) и опорные пункты и блок-посты в н.п. Новомихайловка, Дебальцево и Майорск (обстреляны по 4 раза).

Как сообщал УНИАН, по предварительным данным пресс-центра АТО, за минувшую ночь в зоне боевых действий на Донбассе среди украинских военных есть раненые.