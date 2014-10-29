В Раду от Хмельницкой области проходит соучредитель компании "Перша приватна броварня"
14:20, 29 октября 2014Политика
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В округе № 190 в Хмельницкой области на выборах лидирует представитель "Блока Порошенко" Роман Мацола.
Роман Мацола проходит в Раду / Фото: Роман Мацола / facebook.com
В 190-м мажоритарном округе в Хмельницкой области на внеочередных выборах в Верховную Раду лидирует представитель "Блока Петра Порошенко" Роман Мацола, за которого проголосовали 30,18% избирателей (24 тыс. 669 голосов).
Такие данные обнародовала Центральная избирательная комиссия по результатам обработки 100% электронных протоколов участковых избирательных комиссий.
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Ближайший соперник Мацолы, представитель ВО "Батькивщина" Василий Сидор, набрал 26,1% или 21 тыс. 337 голосов избирателей.
Напомним, Роман Мацола вместе с матерью и братом основали компанию "Перша приватна броварня".
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