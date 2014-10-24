В Хмельницком пьяные подростки попали в милицию, указав в отеле цель приезда "бухать" и "теракты"

Об этом УНИАН сообщили в ССО УМВД Украины в Хмельницкой области

В сообщении сказано, что трое юношей, которые приехали из Донецка и Ивано-Франковска, во время поселения в один из отелей Хмельницка, заполняя анкету в графе «место жительства» отметили «ДНР», а теракты определили как цель приезда. Персонал заведения сообщил об этом в милицию и сотрудники Хмельницкого ГО УМВД Украины в Хмельницкой области сразу прибыли на место происшествия для выяснения обстоятельств.

В милиции отмечают, что выяснилось, что юноши так пошутили. В сообщении сказано, что «беседа была долгой, так как ребята были в состоянии сильного алкогольного опьянения и едва могли говорить». «В конце концов, все задержанные раскаялись в содеянном, по их словам никто и не думал, что шутка закончится так неудачно», говорится в сообщении.