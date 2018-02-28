Саакашвили прокомментировал слова Порошенко о себе: у президента – коррупция в голове (видео)

Экс-президент Грузии заявил, что уже «вписал себя в историю целого региона».

Экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о его работе в Украине и обстоятельствах высылки из страны. По словам Саакашвили, у него с президентом Украины возник конфликт мировоззрений.

Читайте такжеЭксперт назвал причины провала протестов Саакашвили в УкраинеВ своем видеообращении, обнародованном в Facebook, Саакашвили заявил, что Порошенко хотел сделать из него «свадебного генерала» которым можно «покрасоваться и перед украинцами, и перед иностранцами»

По словам экс-главы Одесской ОГА, на самом деле Порошенко блокировал все начинания его команды. В частности – закон про открытое таможенное пространство и «одесский пакет реформ». Кроме того, президент Украины, по словам экс-главы Одесской области, поддержал мэра Одессы Труханова в его конфликте с Саакашвили.

«Разница не в том, что у меня есть личный конфликт – так, как он хочет представить… Нет, у нас есть конфликт мировоззрений. Для него [Порошенко], президентство – это возможность заработать дополнительные миллиарды и укрепить свой клан. Для меня это была возможность, и любая публичная служба – это возможность служить народу», - подчеркнул экс-президент Грузии.

«У него коррупция живет в кабинете. У него она в голове. Требовать от него бороться с коррупцией – то же самое, что уговаривать пчел не любить мед», - продолжил Саакашвили, добавив, что ему следовало уйти с должности главы Одесской ОГА еще раньше.

Кроме того, Саакашвили назвал ложью заявление Порошенко о том, что его реадмиссия из Украины была абсолютно законной. В частности, экс-президент заявил, что его хватали «личные охранники президента» а не полицейские и пограничники.

«Президент сказал, что я должен быть несчастным человеком, потому что я себя не реализовал. Петр Алексеевич, я себя реализовал больше, чем достаточно. Я вписал себя в историю целого региона через создание успешных реформ и успешного государства в Грузии. И у меня огромное количество искренних, настоящих, идеалистических, порядочных сторонников и соратников в Украине. И вместе с ними мы собираемся создавать новую Украину. Но уж извините – без вас. Ваше время истекло!», - заключил он.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что предоставил экс-главе Одесской ОГА Михеилу Саакашвили огромные возможности в Украине, однако тот ими не воспользовался.

"Были мечты, идеалы. Михаил, к сожалению, сам их разрушил. Я не думаю, что сейчас он является счастливым человеком", - отметил глава государства.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля Саакашвили был задержан сотрудниками правоохранительных органов в ресторане в центре Киева, после чего, по словам его соратников, был вывезен в неизвестном направлении.

Впоследствии стало известно, что Саакашвили вернули в Польшу в порядке реадмиссии, откуда он прибыл с нарушением украинского законодательства.