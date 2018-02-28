Порошенко: не сомневаюсь, что Сущенко вернется домой

16:29, 28 февраля 2018
Политика
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Порошенко считает, что Сущенко настоящий украинец / фото УНИАН

«Хочу воспользоваться этой пресс-конференцией и хочу передать, я надеюсь он это услышит, слова искренней поддержки господину Сущенко. Он настоящий украинец. Я не сомневаюсь, что он будет дома. Надеюсь, что это произойдет сразу после так называемого суда в России», - заявил он.

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Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ 30 сентября 2016 года задержала в Москве корреспондента «Укринформа» Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки и обвинив в шпионаже.

24 января 2018 года суд в Москве продлил срок ареста Сущенко до 30 марта.

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Новость в сюжете: Пресс-конференция Петра Порошенко
Теги: #пресс-конференция Порошенко#Порошенко Сущенко