"Свобода" жалуется на фальсификации кремлевских агентов и планирует митинг под ЦИК

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении ВО «Свобода».

«Поразительное отличие результатов экзит-полов и обнародованных на сайте Центральной избирательной комиссии данных о подсчете голосов избирателей является свидетельством масштабных фальсификаций. Более того, результаты параллельного подсчета голосов, который проводит избирательный штаб ВО «Свобода» на основании данных из протоколов с ”мокрыми” печатями, предоставленных членами избирательных комиссий и наблюдателями от ВО ”Свобода”, свидетельствуют об уверенном преодолении 5-процентного барьера и прохождении националистов в парламент», - говорится в заявлении.

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В ВО «Свобода» убеждены, что именно президент РФ Владимир Путин и российские агенты прилагают все усилия, чтобы партия не попала в Верховную Раду.

«Мы знаем, кто делает все, чтобы «Свобода» не попала в парламент: это Владимир Путин и его агентура в Украине. Доказательством этого является показательное заявление министра иностранных дел РФ Лаврова о признании выборов в Верховную Раду Украины и готовности с ней сотрудничать. Кремль продемонстрировал: парламент без идеологической «Свободы» выгоден для них, потому что с ним можно договариваться. Мы знаем, каким способом фальсифицируется наш результат – наши наблюдатели зафиксировали факты массового вброса бюллетеней на востоке государства, в частности в Луганской и Донецкой областях. Нам известно о масштабных обжалованиях протоколов в тех областях страны, где «Свобода» имеет высокие показатели «за», - говорится в заявлении.

При этом в «Свободе» считают, что власть не принимает никаких мер в борьбе с фальсификациями результатов выборов. «Хотим напомнить нашим соратникам по Революции достоинства, что право честного выбора было одним из ключевых требований Майдана. «Свобода», заплатившая жизнями 18 наших побратимов за победу Революции достоинства, сделает все, чтобы не допустить реванша диктатуры», - подчеркивают в партии.

В «Свободе» отметили, что знают, что победили на выборах в Верховную Раду, и, «благодаря поддержке сотен тысяч голосов украинцев, получили законное право представлять их интересы в парламенте». «Заверяем побратимов-«свободовцев» и наших сторонников, что не сдадимся и не позволим презреть их выбор, ни один голос избирателя, отданный за «Свободу», не пропадет», - сказано в заявлении партии.

Также сообщается, что 30 октября с 12.00 ВО «Свобода» начинает акцию протеста «Защити свой голос» под стенами Центральной избирательной комиссии.

Как сообщал УНИАН, по данным обработки более 98% протоколов с результатами голосования на внеочередных парламентских выборах 26 октября, ВО “Свобода” пока не преодолевает 5% избирательный барьер, - за нее проголосовали 4,72% избирателей.