В Петербурге задержали активиста с флагом Украины (фото)
В Санкт-Петербурге на акции памяти Бориса Немцова задержали активиста движения "Солидарность" Владимира Шипицина, который держал в руках флаг Украины.
Об этом сообщает телеканал "Дождь", который также публикует видео задержания активиста.
Причину задержания полицейские не назвали.
Марш памяти Немцова в Петербурге согласован городскими властями.
Вместе с тем, в Twitter появилось фото немногочисленной акции памяти Немцова, которая проводилась в воскресенье днем на Майдане Незалежности в Киеве.
Наши друзья в Киеве, во время пикета памяти Бориса Немцова.#Борись#Немцов#Немцовмаршpic.twitter.com/TqsrCksMyw— Arty Russian (@arty_f) February 25, 2018
Ранее УНИАН сообщал, что в Москве на марш памяти Немцова полиция запретила проносить плакаты «Я против аннексии Крыма».
Сообщалось о задержании молодого человека с плакатом «Борись!». По данным правозащитного портала «ОВД-Инфо», правоохранители задержали секретаря московского оргкомитета «Русского марша» Владимира Ратникова и его помощника.
По информации волонтеров проекта «Белый счетчик», в акции приняли участие более 7 тысяч человек. В шествии участвовали кандидаты в президенты России Ксения Собчак и Григорий Явлинский, лидер ПАРНАС Михаил Касьянов, основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, а также активисты многих оппозиционных политических движений.
Читайте такжеВ Москве на марш памяти Немцова полиция запретила проносить плакаты «Я против аннексии Крыма»***Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. Заказчика убийства до сих пор не нашли. Убийство Немцова вызвало возмущение во всем мире и привлекло внимание международной общественности к сложному положению российских оппозиционеров.
После смерти политика стало известно, что он работал над докладом о том, что на востоке Украины на стороне террористов воюют российские войска.
Приговор обвиняемым в убийстве политика вынесли в июле 2017 года. Фигуранты дела получили от 11 до 20 лет колонии. Дочь политика Жанна Немцова считает убийство нераскрытым.