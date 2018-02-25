В Петербурге задержали активиста с флагом Украины (фото)

Активиста задержали на акции памяти Бориса Немцова.

В Санкт-Петербурге на акции памяти Бориса Немцова задержали активиста движения "Солидарность" Владимира Шипицина, который держал в руках флаг Украины.

Об этом сообщает телеканал "Дождь", который также публикует видео задержания активиста.

Причину задержания полицейские не назвали.

Марш памяти Немцова в Петербурге согласован городскими властями.

Вместе с тем, в Twitter появилось фото немногочисленной акции памяти Немцова, которая проводилась в воскресенье днем на Майдане Незалежности в Киеве.

Ранее УНИАН сообщал, что в Москве на марш памяти Немцова полиция запретила проносить плакаты «Я против аннексии Крыма».

Сообщалось о задержании молодого человека с плакатом «Борись!». По данным правозащитного портала «ОВД-Инфо», правоохранители задержали секретаря московского оргкомитета «Русского марша» Владимира Ратникова и его помощника.

По информации волонтеров проекта «Белый счетчик», в акции приняли участие более 7 тысяч человек. В шествии участвовали кандидаты в президенты России Ксения Собчак и Григорий Явлинский, лидер ПАРНАС Михаил Касьянов, основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, а также активисты многих оппозиционных политических движений.

Читайте такжеВ Москве на марш памяти Немцова полиция запретила проносить плакаты «Я против аннексии Крыма»***Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. Заказчика убийства до сих пор не нашли. Убийство Немцова вызвало возмущение во всем мире и привлекло внимание международной общественности к сложному положению российских оппозиционеров.

После смерти политика стало известно, что он работал над докладом о том, что на востоке Украины на стороне террористов воюют российские войска.

Приговор обвиняемым в убийстве политика вынесли в июле 2017 года. Фигуранты дела получили от 11 до 20 лет колонии. Дочь политика Жанна Немцова считает убийство нераскрытым.