Штаб АТО подтвердил выход военных из окружения возле 32-го блокпоста

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

"Личный состав 32 блокпоста, выполнявший задание в районе населенного пункта Смелое, переместился на очерченные рубежи", - говорится в сообщении.

Читайте такжеСиловики отбили атаку под Мариуполем, боевики понесли потериВ штабе также отметили, что подразделения Национальной гвардии Украины и Вооруженных Сил Украины, на технике, совершив марш под прикрытием сил АТО, без потерь, сосредоточились в безопасном месте.

Ранее о выходе силовиков из окруженного 32-го блокпоста сообщал журналист Андрей Цаплиенко.