Штаб АТО подтвердил выход военных из окружения возле 32-го блокпоста
07:39, 28 октября 2014Политика
4обновлено
Украинским военным удалось выйти из окруженного боевиками 32-го блокпоста.
Силовики вышли из окружения / УНИАН
Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.
"Личный состав 32 блокпоста, выполнявший задание в районе населенного пункта Смелое, переместился на очерченные рубежи", - говорится в сообщении.
Читайте такжеСиловики отбили атаку под Мариуполем, боевики понесли потериВ штабе также отметили, что подразделения Национальной гвардии Украины и Вооруженных Сил Украины, на технике, совершив марш под прикрытием сил АТО, без потерь, сосредоточились в безопасном месте.
Вблизи Мариуполя боевики обстреляли украинский блокпост
Ранее о выходе силовиков из окруженного 32-го блокпоста сообщал журналист Андрей Цаплиенко.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter