Дочь Чечетова не нашла, кого люстрировать в аппарате Харьковского горсовета

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщается на официальном сайте Харьковского горсовета.

В пресс-службе отметили, что горсовет провела проверку персонала согласно Закону Украины «О очищение власти» с целью выполнения п. 2 Заключительных и переходных положений закона.

«Служба персонала и кадровые подразделения 48 исполнительных органов Харьковского городского совета проверили трудовые книжки и личные дела сотрудников. По результатам проверки лиц, которые занимали до поступления на службу Харьковского горсовета совокупно не менее одного года в период с 25 февраля 2010 года до 22 февраля 2014 года должности, определенные ч.1 ст.3 Закона Украины «Об очищении власти», обнаружено не было», - говорится в сообщении.

Читайте такжеПод люстрацию попадает не катастрофическое количество людей - министр юстицииКак сообщал УНИАН, 15 октября вступил в силу Закон "Об очищении власти" (о люстрации).

Закон определяет правовые и организационные основы проведения проверки государственных служащих и приравненных к ним лиц, должностных лиц органов местного самоуправления «с целью восстановления доверия к власти и создание условий для построения новой системы органов власти в соответствии с европейскими стандартами».

Напомним, 17 октября сообщалось, что харьковский городской голова Геннадий Кернес подписал распоряжение, которым поручил координацию работы по обеспечению исполнительными органами Харьковского городского совета выполнения требований Закона Украины «Об очищении власти» дочке известного "регионала" Михаила Чечетова Татьяне.