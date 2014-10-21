Оккупанты начинают выдачу российских загранпаспортов в Крыму
17:40, 21 октября 2014Политика
0
Российская власть с завтрашнего дня намерена выдавать в Крыму загранпаспорта.
REUTERS
22 октября в оккупированном Крыму Федеральная миграционная служба РФ начнет выдавать заграничные паспорта. Об этом ТАСС сообщили в ФМС России.
Читайте такжеУкраина вернет Крым еще до того, как Навальный или Ходорковский станут президентом России - Лысенко
"С завтрашнего дня ФМС России начинает выдавать заграничные паспорта жителям Крыма. Принимать документы на оформление загранпаспортов миграционная служба начала в сентябре текущего года", - сказали в ФМС.
По сообщении ФМС, крымчане подали порядка 3 тыс. заявлений.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter