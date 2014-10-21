Оккупанты начинают выдачу российских загранпаспортов в Крыму

17:40, 21 октября 2014
Политика
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Российская власть с завтрашнего дня намерена выдавать в Крыму загранпаспорта.

REUTERS

22 октября в оккупированном Крыму Федеральная миграционная служба РФ начнет выдавать заграничные паспорта. Об этом ТАСС сообщили в ФМС России.

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"С завтрашнего дня ФМС России начинает выдавать заграничные паспорта жителям Крыма. Принимать документы на оформление загранпаспортов миграционная служба начала в сентябре текущего года", - сказали в ФМС.

По сообщении ФМС, крымчане подали порядка 3 тыс. заявлений.

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