Оккупанты начинают выдачу российских загранпаспортов в Крыму

22 октября в оккупированном Крыму Федеральная миграционная служба РФ начнет выдавать заграничные паспорта. Об этом ТАСС сообщили в ФМС России.

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"С завтрашнего дня ФМС России начинает выдавать заграничные паспорта жителям Крыма. Принимать документы на оформление загранпаспортов миграционная служба начала в сентябре текущего года", - сказали в ФМС.

По сообщении ФМС, крымчане подали порядка 3 тыс. заявлений.