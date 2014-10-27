Бюллетени вывезли из почти 93% УИК - МВД

Комиссии по 27524 (92,7%) избирательных участков завершили подсчеты голосов и вывезли избирательные бюллетени в окружные избирательные комиссии. Из них 15 950 (51,7%) комиссий сдали избирательную документацию в ОИК. Остальные - 11574 комиссий - находятся в очереди в ОИК.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

По словам заместителя председателя ЦИК Андрея Магеры, Центральная избирательная комиссия ожидает, что завтра представители окружных избирательных комиссий начнут доставлять протоколы с мокрыми печатями с результатами голосования.

На данный момент в ЦИК поступают протоколы участковых избиркомов по техническим средствам связи через систему «Выборы» от окружных избиркомов.

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Сейчас ЦИК обработала 65% голосов в общегосударственном многомандатном избирательном округе.