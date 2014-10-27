Аваков заявил, что не намерен объединяться с "педерастическими силами и с прошлым режимом"

В штабе Народного фронта №6 в списке партии на выборах Арсен Аваков подтвердил намерение его политсилы создать коалицию с Блоком Петра Порошенко, сообщает Новое время.

"Конечно. Мы декларировали, что мы готовы объединиться со всеми демократическими силами", - сказал он.

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Отвечая на вопрос журналистов про объединение с партией Олега Ляшко, глава МВД заметил, что "демократические силы это те силы, которые демократические, не путать с педерастическими и с прошлым режимом", передает Insider.

Как сообщалось, Петр Порошенко, который надеется заполучить большинство в Раде нового созыва, утверждает, что новая коалиция сформируется в первые же дни после выборов.

Напомним, что заместитель председателя ЦИК Андрей Магера сообщил, что у Центризбиркома есть 15 дней для того, чтобы официально установить результаты выборов и быстрого прогноза в ЦИК не обещают.