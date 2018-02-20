Климкин: Запад не пойдет на перезагрузку отношений с РФ после выборов президента

Глава МИД Украины убежден, что Запад перехватил инициативу и повышает ставки в отношениях с РФ.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет, что страны Запада не пойдут на перезагрузку отношений с Российской Федерацией после выборов российского президента, которые запланированы на 18 марта.

Читайте такжеКлимкин считает, что каждое нарушение Россией прав человека должно заканчиваться строгим приговоромОб этом глава украинского внешнеполитического ведомства сказал в эфире телеканала ICTV. «Я считаю, Запад перехватил инициативу. Так Путин пытался повышать ставки, а теперь Запад очень сознательно повышает ставки. И это значит, что никакой перезагрузки», - подчеркнул Климкин.

В этой связи он отметил, что провел много встреч с международными партнерами на полях Мюнхенской конференции по безопасности, которые были посвящены этому вопросу.

«Никакой перезагрузки, как много лет тому назад после путинских выборов в России, по определению не будет», - подчеркнул Климкин. Он добавил: «Это существующая ментальность».

«Сейчас все прекрасно понимают, что Россия пытается ослабить западные демократические институты. И санкционный список, последние санкции, которые были введены несколько дней тому назад, наша поддержка, оборонительное оружие - очень много всего, что работает», - сказал Климкин.

«И этот месседж, собственно половина конференции этому была посвящена: Россия не будет играть по своим правилам», - подчеркнул министр.