Режим Каддафи давал деньги на кампанию Тимошенко в 2010 году – арабские СМИ

Согласно информации СМИ, по меньшей мере 4 миллиона евро были выделены на кампанию нынешнего лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

Режим бывшего ливийского диктатора Муаммара Каддафи мог быть причастен к финансированию отдельных президентских кампаний в Европе, в частности в Украине, в пользу кандидата на выборах в 2010 году Юлии Тимошенко.

Об этом сообщила 19 февраля арабская международная газета Asharq Al Awsat со штаб-квартирой в Лондоне, передает Радио Свобода.

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Издание сообщает, что по меньшей мере 4 миллиона евро были выделены на кампанию нынешнего лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

«Деньги были заказаны доктором Багдади аль-Махмуди, премьер-министром того времени (сейчас находится в тюрьме в Триполи), и были помещены в сумку, купюрами по 500 евро. Мы отправились на частном самолете, они встретили нас в аэропорту Киева, мы провели там ночь и вернулись. Деньги получил тогдашний вице-премьер Украины», – пишет издание со ссылкой на помощника из окружения сына Каддафи Сагфа Аль-Ислама.

Вместе с тем в комментарии Радио Свобода пресс-секретарь Юлии Тимошенко Марина Сорока отметила: «Эта информация не соответствует действительности, это все неправда».

Кроме того, арабское международное издание в статье, которую называет одной из частей расследования связей Каддафи с западными лидерами, указывает на то, что правительство экс-диктатора Ливии выделило по меньшей мере 5 миллионов долларов на кампанию кандидата на выборах в США в 2004 году и не менее чем 50 миллионов евро на финансирование президентской кампании Николя Саркози в 2007 году. Официальных комментариев от представителей США и Франции по этому поводу пока нет.

В 2011 году в Ливии шла гражданская война, которая завершилась свержением режима ее лидера-диктатора Муаммара Каддафи. Сам Каддафи был схвачен и убит 20 октября 2011 года.