Четыре партии проводили агитацию в "день тишины" и во время голосования - КИУ

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель правления Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

«Четыре политических силы нарушали законодательство в «день тишины» и в день голосования. Но действующее законодательство предусматривает за такие нарушения лишь административную ответственность, то есть небольшой штраф», - сказал Кошель.

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По его словам, указанные партии, в частности за день до голосования и во время него размещали рекламу на внешних носителях, убирая с нее названия партий и фотографии лидеров и оставляя символику.

«Это не было прямой рекламой, там не было названия, там была символика политической силы... Такую рекламу мы можем квалифицировать как размещение логотипов политических партий... Есть основания говорить, что четыре политических силы просто банально манипулировали избирателями», - заявил Кошель.

Исходя из этого, КИУ будет настаивать на том, чтобы новый состав внес в законодательство изменения, которые сделают невозможным агитацию в «день тишины» и непосредственно во время волеизъявления.

«Мы подчеркиваем, что от подобной практики необходимо отказываться во время следующих выборов. Мы будем настаивать, чтобы на выборах в местные власти максимально выписать в законе о рекламе и о выборах усиленную ответственность и детализированно выписать, чтобы подобные факты не имели места», - сказал Кошель.

Справка УНИАН. Согласно Закону «О выборах народных депутатов Украины» предвыборная агитация должна заканчиваться в 24.00 в последнюю пятницу перед днем голосования.