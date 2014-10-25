В Украине наступил день тишины перед выборами

Любая агитация считается незаконной и влечет за собой последствия для тех кандидатов, в чьих интересах она проводится.

Правовыми основаниями для запрета агитации является часть 2 статьи 70 Закона "О выборах народных депутатов Украины", которая гласит, что предвыборная агитация заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем голосования, а часть 5 статьи 61 устанавливает санкцию в виде предупреждения за нарушение этой нормы.

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Аналогичные нормы содержатся в законе Украины "О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов" (ч. 2 ст. 47).