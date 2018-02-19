Парубий подчеркивает, что Революция достоинства победила благодаря единению украинцев

По словам спикера, не все сразу удается реформировать, допускаются ошибки, но украинцы не опускают рук и идут дальше.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявляет, что не все сразу удается реформировать, допускаются ошибки, но украинцы не опускают рук и идут дальше.

Об этом он сказал в обращении по случаю Дня чествования подвига участников Революции достоинства и увековечения памяти Героев Небесной сотни, сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады.

«Революция коренным образом изменила нас и начала необратимые изменения в Украине. Пройдя через все испытания - мороз и огонь, пули, жгучую боль потерь, - мы стали сильнее. Мы повзрослели на целые поколения. И как зрелая нация мы понимаем - для фундаментальных, системных изменений нужно время. Да, не все сразу удается реформировать, мы делаем ошибки и бьемся о подводные камни, но мы, украинцы, не опускаем рук, мы идем дальше», - подчеркнул Парубий.

Он напомнил, что прошло четыре года с 20 февраля 2014-го - «дня трагедии и подвига».

«Тогда жизни самых лучших, самых родных были отданы за достойную жизнь десятков миллионов, за свободную жизнь всей страны», - отметил председатель Верховной Рады.

Читайте такжеГодовщина трагедии: в столице почтили память героев Небесной сотни (фоторепортаж, видео)При этом он подчеркнул, что «именно благодаря тому, что на Майдане мы были вместе, что мы не сдавались и несмотря ни на что шли до конца, - Революция Достоинства победила».

«И одним из главных уроков Майдана является то, что мы вместе творим свою страну и только вместе, каждый на своем месте, ответственно и честно выполняя свою работу, мы сможем создать то государство, за которое отдали свои жизни Герои Небесной сотни», - подчеркнул Парубий.

«Сегодня также вспомним всех сыновей и дочерей Украины, которые, защищая нас всех, погибли на восточном фронте, куда мы перенесли наши баррикады с Майдана», - сказал он.

«Вечная память и вечная слава героям! Герои не умирают! Слава Украине!», - добавил Парубий.