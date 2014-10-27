У Фарион есть все шансы не попасть в Верховную Раду: она всего лишь третья

Народный депутат от ВО "Свобода" Ирина Фарион по результатам обработки 35% бюллетеней занимает третье место в одномандатном избирательном округе № 116 (Львов).

За нее проголосовали 16,50% избирателей, сообщает сайт ЦИК.

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По данным ЦИК, в этом округе второе место занимает выдвиженец Радикальной партии, руководитель львовской Народной самообороны Валерий Веремчук (18,51%), а лидирует кандидат от партии "Самопоміч", начальник управления культуры Львовского городского совета Ирина Подоляк (41,05%).