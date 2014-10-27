На Харьковщине явка избирателей составила 45,3%

Соответствующие предварительные данные, собранными путем телефонного опроса участковых избирательных комиссий, размещены на официальном сайте Центральной избирательной комиссии.

По данным ЦИК, по состоянию на 12.00 явка избирателей по области составила 18,56%, на 16.00 - 35,61%.

Читайте такжеЯвка избирателей на Донетчине составила 36,06% На территории Харьковской области создано 14 мажоритарных округов, 7 из них находятся в Харькове. Для организации голосования и подсчета голосов созданы 1 684 избирательных участка: 605 - на территории Харькова, 1079 - в области. В списки избирателей внесены 2 млн 139 тыс. 882 избирателя.

Как сообщал УНИАН, окончательная явка избирателей на внеочередных парламентских выборах в Украине, которые состоялись 26 октября, составила 52,42%.