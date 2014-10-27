На Харьковщине явка избирателей составила 45,3%

08:49, 27 октября 2014
Политика
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В Харьковской области явка избирателей на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины по состоянию на 20.00 составила 45,31%.

УНІАН

Соответствующие предварительные данные, собранными путем телефонного опроса участковых избирательных комиссий, размещены на официальном сайте Центральной избирательной комиссии.

По данным ЦИК, по состоянию на 12.00 явка избирателей по области составила 18,56%, на 16.00 - 35,61%.

Читайте такжеЯвка избирателей на Донетчине составила 36,06% На территории Харьковской области создано 14 мажоритарных округов, 7 из них находятся в Харькове. Для организации голосования и подсчета голосов созданы 1 684 избирательных участка: 605 - на территории Харькова, 1079 - в области. В списки избирателей внесены 2 млн 139 тыс. 882 избирателя.

Как сообщал УНИАН, окончательная явка избирателей на внеочередных парламентских выборах в Украине, которые состоялись 26 октября, составила 52,42%.

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