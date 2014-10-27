В Вашингтоне проголосовали более 300 человек, в Нью-Йорке – почти 900

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу избирательной комиссии в посольстве Украины в США Максима Губского.

"На участке проголосовали 333 человека", - заявил он, добавив, что голосование прошло без инцидентов.

Всего на этом участке зарегистрировано 6573 избиратели. На президентских выборах в мае свой голос отдали, по словам Губского, 500 человек.

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"На участке проголосовали 333 человека", - заявил он, добавив, что голосование прошло без происшествий.

Всего на данном участке зарегистрированы 6573 избирателей. На президентских выборах в мае свой голос отдали, по словам Губского, 500 человек.

На избирательном участке в генконсульстве Украины в Нью-Йорке проголосовали 877 человек. "Проголосовали 877 человек, все прошло абсолютно гладко, никаких замечаний не было", - сказала секретарь избирательной комиссии в консульстве Любовь Шипович, не уточнив, сколько всего избирателей было зарегистрировано на данном участке.

26 октября в Украине прошли внеочередные парламентские выборы. По данным национального exit poll, в парламент Украины проходит семь политических партий.