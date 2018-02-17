Президент Украины и глава Пентагона обсудили необходимость миротворцев ООН на Донбассе

Порошенко и Мэттис также подчеркнули важность политики санкций против РФ до восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины.

Президент Украины Петр Порошенко и министр обороны США Джеймс Мэттис выступили за необходимость развертывания миротворцев на Донбассе в соответствии с принципами ООН и минского процесса.

Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, встреча состоялась в рамках Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

В частности, Порошенко выразил глубокую благодарность за твердую позицию США в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Читайте такжеЭксперт ООН назвал необходимое для Донбасса количество миротворцев«В Украине верят в лидерство Соединенных Штатов Америки в деле укрепления трансатлантического фронта противодействия российской агрессии и попыткам расшатывания мировой законности и порядка», - подчеркнул глава государства.

«Также обсуждалась необходимость размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе в соответствии с принципами ООН и целями Минского процесса», - говорится в сообщении.

Кроме того, собеседники подчеркнули важность продолжения политики санкций против РФ до восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины.