На Донетчине возле ОИК №50 собрались вооруженные люди, милиция выводит наблюдателей

Возле окружной комиссии находятся вооруженные люди, а милиция хочет вывести из помещения окружкома всех наблюдателей. Об этом сообщают наблюдатели совместной мониторинговой кампании Донецкой областной организации «Комитет избирателей Украины» и Гражданской сети ОПОРА.

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Как сообщает пресс-служба Гражданской сети ОПОРА, по информации наблюдателей, сейчас в Красноармейске, под зданием городского совета, где расположена ОИК №50, собрались вооруженные люди. Милиция, которая дежурит на входе в комиссию, не пускает наблюдателей, которые ранее наблюдали за работой комиссии. Сейчас, по словам наблюдателей, члены комиссии ожидают, чтобы представители милиции вывели всех наблюдателей из помещения ОИК.

В ОПОРЕ заявляют, что решение о лишении права присутствия наблюдателей на заседании комиссии было принято в закрытом режиме, никаких документов, подтверждающих это решение, наблюдателям не было предоставлено.

По словам очевидцев, милиционеры заявляют, что в любом случае выведут всех наблюдателей из помещения комиссии.

Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве в 217 округе агрессивный мужчина с автоматом ищет "своих людей".