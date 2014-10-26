Турчинов уже рассчитывает на конституционное большинство в Раде
20:59, 26 октября 2014Политика
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Спикер Верховной Рады Украины Александр Турчинов считает, что согласно предварительным результатам голосования на досрочных парламентских выборах, есть основания надеяться на создание в новом украинском парламенте конституционного большинства.
Турчинов считает, что в Раде может сформироваться конституционное большинство / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Турчинов заявил сегодня на пресс-конференции в избирательном штабе политической партии “Народный фронт”.
“По прогнозам, которые мы сегодня имеем, мы можем говорить о создании не только большинства, а о создании конституционного большинства”, - сказал Турчинов.
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Справка. Согласно действующему законодательству, конституционным большинством считаются голоса 300 депутатов.
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