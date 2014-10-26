Турчинов уже рассчитывает на конституционное большинство в Раде

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Турчинов заявил сегодня на пресс-конференции в избирательном штабе политической партии “Народный фронт”.

“По прогнозам, которые мы сегодня имеем, мы можем говорить о создании не только большинства, а о создании конституционного большинства”, - сказал Турчинов.

Читайте такжеВ Раду проходят лишь семь партий, Гриценко и Тигипко за бортом - данные трех экзит-половНапомним, в Блоке Петра Порошенко обещают сформировать коалицию "бувально завтра".

Справка. Согласно действующему законодательству, конституционным большинством считаются голоса 300 депутатов.