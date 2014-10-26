Центризбирком обещает подсчитать результаты выборов к 10 ноября

Об этом заявил заместитель председателя ЦИК Андрей Магера, сообщают Подробности.

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У Центризбиркома есть 15 дней для того, чтобы официально установить результаты выборов и быстрого прогноза в ЦИК не обещают, отметил Магера.

"Придется ждать почти 15 дней. И не потому, что нам очень этого хочется, а для того, чтобы получить протоколы изо всех без исключения округов, потому что вопросы могут возникать, в частности в Донецкой и Луганской областях", - заявил Магера.

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Он отметил, что 10 ноября - это крайний срок для оглашения результатов.

Ранее ЦИК констатировала низкую явку избирателей по всей Украине.