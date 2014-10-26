В Славянске кандидат-мажоритарщик подвез избирателей на участки двумя автобусами
Наблюдатели Комитета избирателей украины и Гражданской сети ОПОРА в 47-м округе Донецкой области (Славянск) установили, что один из кандидатов в народные депутаты организовал подвоз двух автобусов с избирателями до участков №141190 и №141191.
Об этом сообщается на сайте ОПОРЫ.
Отмечается, что по избирательному законодательству этот факт содержит признаки косвенного подкупа избирателей.
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«К сожалению, наблюдатели не могут проследить, происходила ли во время подвоза агитация за кандидата. В соответствии с избирательным законодательством (ст.74, ч.14) предоставление услуг вместе с агитацией или упоминанием названия партии или имени кандидата считается косвенным подкупом избирателей. К тому же, агитация в день голосования запрещена, следовательно, если она действительно проводилась, то это двойное нарушение», - объясняют в КИУ.
Ранее сегодня СМИ сообщали, что в Славянске открылись не все участки.