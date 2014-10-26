В Славянске кандидат-мажоритарщик подвез избирателей на участки двумя автобусами

Об этом сообщается на сайте ОПОРЫ.

Отмечается, что по избирательному законодательству этот факт содержит признаки косвенного подкупа избирателей.

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«К сожалению, наблюдатели не могут проследить, происходила ли во время подвоза агитация за кандидата. В соответствии с избирательным законодательством (ст.74, ч.14) предоставление услуг вместе с агитацией или упоминанием названия партии или имени кандидата считается косвенным подкупом избирателей. К тому же, агитация в день голосования запрещена, следовательно, если она действительно проводилась, то это двойное нарушение», - объясняют в КИУ.

Ранее сегодня СМИ сообщали, что в Славянске открылись не все участки.