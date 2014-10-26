За сутки перед выборами границу Украины пересекло рекордное количество людей
Государственная пограничная служба Украины в последние сутки зафиксировала рост количества граждан, пересекающих государственную границу.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе брифинга в Кабинете министров заявил глава ведомства Виктор Назаренко.
«В среднем за последний месяц мы ежедневно пропускали через границу более 130 тыс. лиц. За последние сутки границу пересекли более 145 тыс. человек», - сказал Назаренко.
При этом он не уточнил, связано ли это с проведением парламентских выборов в Украине.
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«Не каждый человек заявляет о том, что он едет голосовать. Но сегодня довольно много людей заявляли сами, что они едут голосовать», - сказал Назаренко.
Он также уточнил, что точные данные о перемещении граждан через границу сегодня Госпогранслужба сможет подсчитать не ранее 20.00.
Ранее в Госпогранслужбе отмечали, что каких-либо открытых провокаций в день голосования на выборах не фиксировали.