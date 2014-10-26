За сутки перед выборами границу Украины пересекло рекордное количество людей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе брифинга в Кабинете министров заявил глава ведомства Виктор Назаренко.

«В среднем за последний месяц мы ежедневно пропускали через границу более 130 тыс. лиц. За последние сутки границу пересекли более 145 тыс. человек», - сказал Назаренко.

При этом он не уточнил, связано ли это с проведением парламентских выборов в Украине.

Читайте такжеНа 7 избирательных участках за рубежом голосование уже завершилось

«Не каждый человек заявляет о том, что он едет голосовать. Но сегодня довольно много людей заявляли сами, что они едут голосовать», - сказал Назаренко.

Он также уточнил, что точные данные о перемещении граждан через границу сегодня Госпогранслужба сможет подсчитать не ранее 20.00.

Ранее в Госпогранслужбе отмечали, что каких-либо открытых провокаций в день голосования на выборах не фиксировали.