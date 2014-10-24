Евгений Киселев подозревает, что ошибка в аэропорту может быть "сигналом" из России

Об этом в эфире "Громадського" сказал сам телеведущий.

«Я совсем не удивлюсь, если ошибку могли устроить мои «друзья» в Российской Федерации», - прокомментировал Евгений Киселев, отметив, что есть много способов устроить это из соседнего государства.

При этом журналист подчеркнул, что хотел бы исходить из понятия презумпции невиновности и верить, что его задержка была всего лишь ошибкой.

«Позвонил мне сам Наливайченко, который абсолютно искренне принес мне извинения, предлагал встретиться за чашечкой кофе», - рассказал Киселев.

Как рассказал Киселев, вчера его задержали в Борисполе, после проверки паспорта по системе пригласили в отдельное помещение со словами, что «надо разобраться», а через полчаса сказали, что есть распоряжение вышестоящего органа о запрете Евгению Киселеву въезда на территорию Украины.

«Кажется сами были удивлены тем, что им приходилось делать», - отметил ведущий.